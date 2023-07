Studenten vragen teruggekeerde basisbeurs massaal aan

De basisbeurs is na acht jaar weer terug en dat weten studenten aan hogescholen en universiteiten maar al te goed. In twee weken tijd hebben al 209.000 studenten die basisbeurs aangevraagd.

De basisbeurs krijg je niet automatisch. Die moet je aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Iedereen die nog geen aanvraag heeft gedaan, krijgt half juli een brief met het verzoek dit voor 1 september te doen.

De basisbeurs is in eerste instantie een lening. Maar als studenten hun studie binnen tien jaar afronden, dan wordt de toelage omgezet in een gift.

Voor thuiswonende studenten is het bedrag 110,30 euro per maand. Studenten die op kamers wonen, krijgen komend studiejaar 439,20 euro. Dat is inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro vanwege de gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie.

Basisbeurs is na acht jaar terug van weggeweest

In 2015 is de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd. Kort gezegd kwam het erop neer dat studenten hun hele studiefinanciering moesten lenen en daardoor een hogere studieschuld opbouwden. Deze groep, de zogenoemde pechgeneratie, wordt gecompenseerd door de overheid.