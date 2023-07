Onveilige producten blijken makkelijk te verkopen via bol.com of Amazon

Webwinkels die producten via bol.com of Amazon verkopen, worden niet scherp genoeg gecontroleerd. Dat concludeert de Consumentenbond, die heeft getest of het mogelijk was om onveilige producten via de platformen te verkopen. Vaak kon dat gewoon.

Onderzoekers van de Consumentenbond boden via bol.com en Amazon negen producten aan die eigenlijk niet veilig genoeg zijn. Die staan geregistreerd in Safety Gate, een Europees systeem dat moet voorkomen dat onveilige producten nog ergens verkocht worden. Het gaat om onder meer een brandgevaarlijke airco, een onveilige kinderschommel en een gevaarlijke bouwlamp.

Bij bol.com konden zeven van de negen producten verkocht worden, bij Amazon acht. De onderzoekers konden controles van de webwinkelbedrijven makkelijk omzeilen door de productcodes aan te passen.

De Consumentenbond noemt het schrikbarend dat het zo simpel is om de controles te omzeilen. "De controle blijkt een wassen neus", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. " We zijn vooral geschrokken van het feit dat producten die geregistreerd staan als gevaarlijk zo makkelijk op die websites terechtkomen. Dat roept om actie."

'We gaan uit van vertrouwen'

Bol.com heeft meer dan 50.000 zogenoemde verkooppartners. Het bedrijf zegt in een reactie uit te gaan van vertrouwen in de samenwerking met lokale verkooppartners en meent dat er doorgaans niet 'bewust foute' producten worden aangeboden, zoals de Consumentenbond-onderzoekers wel deden. "De kwaliteit van de artikelen is het bestaansrecht van ons platform en een team van tientallen mensen werkt hier dagelijks aan", zegt een woordvoerder.