Huiseigenaren lenen gretig voor aanschaf zonnepanelen of isolatie

Huiseigenaren en verenigingen van eigenaren (vve's) wisten vorig jaar de weg naar verduurzamingsleningen goed te vinden. Ze leenden samen 272 miljoen euro om zonnepanelen, isolatie of warmtepompen aan te schaffen. In 2021 ging het nog om 106 miljoen euro.

Bij het Warmtefonds kunnen niet alleen huiseigenaren, maar ook bijvoorbeeld scholen geld lenen om te verduurzamen. Het idee is dat je met de energiebesparing de lening kunt terugbetalen.

De sterke toename van het uitgeleende bedrag is mogelijk een gevolg van de fors gestegen energieprijzen. Sinds 2013 is er al meer dan 1 miljard euro uitgeleend via het Warmtefonds.