ACM geeft groen licht voor miljoeneninvestering in Tony's Chocolonely

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dinsdag groen licht gegeven voor een miljoeneninvestering van investeringsmaatschappijen Verlinvest en JamJar in Tony's Chocolonely.

Verlinvest is in handen van de familie De Spoelberch, die groot is geworden met bierbrouwer AB InBev. De investeringsmaatschappij heeft al veel aandelen van Tony's in handen. De familie De Spoelberch trekt daarbij samen op met JamJar, het investeringsfonds van de oprichters van smoothiemerk Innocent. Samen pompten ze al tientallen miljoenen euro's in het bedrijf.

De investeerders steken opnieuw 20 miljoen euro in Tony's Chocolonely. Het geld zal worden gebruikt om de snelle groei in meerdere markten en de groei van Tony's Open Chain, dat zich bezighoudt met de inkoop van cacaobonen, te financieren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten geen problemen te hebben met de machtsuitbreiding van de Belgen. "De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal belemmeren", aldus de toezichthouder.

Tony's Chocolonely is in 2005 voortgekomen uit het tv-programma Keuringsdienst van waarde. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf brengt chocoladerepen op de markt. De maker heeft als doel om bij de productie van zijn repen geen gebruik te maken van slavenarbeid, iets wat in de cacaosector wel voorkomt.