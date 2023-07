We geven online veel uit aan evenementen, pretparken en vliegtickets

We kopen online weer massaal kaarten voor evenementen en pretparken. Verder besteden we meer aan vliegtickets, pakketreizen en accommodaties. Nederlanders hebben in het eerste kwartaal online 8,5 miljard euro uitgegeven, een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal aankopen blijft gelijk. Net als in dezelfde periode vorig jaar zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 84 miljoen online aankopen gedaan. Het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop is daarmee toegenomen tot 102 euro. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland.

Het aantal online gekochte diensten stijgt met 12 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal online gekochte producten met 2 procent daalt.

"Dit kan worden gezien als een corona-effect", zegt directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org. "Nederlanders zijn niet meer bang dat hun vakantie of evenement wordt afgelast en dat zien we terug in hun keuzes. Er wordt online namelijk steeds meer uitgegeven aan diensten."

"Dat zien we in de hele markt en dat heeft ook te maken met prijsstijgingen. Als we dit jaar vergelijken met cijfers uit 2019 zien we wel dat diensten nu steeds vaker online worden gekocht. Zo gaat het online aandeel van de totale bestedingen voor diensten van 82 procent in het eerste kwartaal van 2019 naar 88 procent nu. Het aandeel online aankopen gaat van 83 procent naar 89 procent."