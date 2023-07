Saoedi-Arabië en Rusland verlengen verlaging olieproductie

Saoedi-Arabië gaat de vrijwillige verlaging van de olieproductie met een maand verlengen. Dat meldt de oliestaat in een verklaring die is gepubliceerd door staatspersbureau Saudi Press Agency.

Eerder besloot Saoedi-Arabië al om in juli de olieproductie met een miljoen vaten per dag te verminderen. Die maatregel wordt nu verlengd tot en met augustus. Daarmee wil het land de olieprijzen stutten.

De Saoedische maatregelen worden gesteund door Rusland. Volgens vicepremier Alexander Novak zal zijn land de export van olie in augustus met 500.000 vaten per dag verminderen. Daardoor worden de wereldwijde voorraden verder beperkt.

Rusland had eerder al toegezegd de productie van maart tot het einde van het jaar met 500.000 vaten per dag te verminderen tot 9,5 miljoen vaten per dag. Saoedi-Arabië zal door de verlaging ongeveer 9 miljoen vaten per dag produceren. Dat is het laagste niveau in jaren.