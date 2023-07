Minister wil deel van studenten 400 euro energietoeslag geven

Als het aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid) ligt, krijgt een deel van de uitwonende studenten een eenmalige energietoeslag van 400 euro.

Inmiddels ziet minister Schouten dat ook studenten in de problemen kunnen komen door een hoge energierekening. Daarom stelt ze voor dat studenten die zowel een uitwonende als een aanvullende beurs hebben, eenmalig 400 euro krijgen. De Tweede Kamer moet er nog over stemmen.

In verschillende steden hebben studenten rechtszaken aangespannen, omdat zij als groep werden uitgesloten van de energietoeslag. Tot nu toe hadden ze succes: in april oordeelde de rechtbank in Utrecht dat de gemeente ten onrechte studenten uitsloot van de regeling. De rechtbanken in Amsterdam en Nijmegen kwamen eerder tot een soortgelijk oordeel.