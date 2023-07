Ook leraren in het mbo krijgen flinke loonsverhoging tot 12 procent

De ruim 61.000 werknemers op de mbo's kunnen rekenen op een flinke loonsverhoging, die voor de lagere inkomens kan oplopen tot 12 procent. Verder krijgen zij een eenmalige beloning van 1.000 euro bruto. Ook worden de jeugdlonen vanaf achttien jaar afgeschaft.

De cao-onderhandelingen zaten onlangs nog muurvast. "We hebben nu uiteindelijk toch een goed akkoord kunnen afsluiten", zegt FNV-bestuurder Bernard Koekoek. "Er is een goede loonsverhoging afgesproken voor de werknemers, zeker in de lagere schalen. Dat is hard nodig om de oplopende kosten in het levensonderhoud te compenseren. Ook is het positief dat de minimumjeugdlonen worden afgeschaft."