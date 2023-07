Potje voor tegemoetkoming studiekosten binnen twee uur leeg

De 20 miljoen euro die vandaag beschikbaar was als tegemoetkoming in de studiekosten vanuit de overheid, was binnen twee uur vergeven. Het is ruim 24.000 mensen gelukt om een aanvraag te doen.

Het loket ging om 10.00 uur open en om 11.45 uur was het geld op. Heel veel mensen visten achter het net. Volgens het UWV, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering, waren in totaal 187.300 voorinschrijvingen gedaan. "Op het hoogtepunt stonden er zo'n 275.000 apparaten in de wachtrij."

Sinds maart vorig jaar kan iedereen die dat wil van de overheid 1.000 euro tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Het moet wel om een erkende opleiding gaan, maar verder is de keuze uit cursussen en scholing vrijwel onbeperkt.

De regeling kwam in de plaats van de belastingaftrek voor scholing, die volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet laagdrempelig genoeg was. Er kwam 218 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het STAP-budget. Al aan het begin ontstond er een run op de potjes, die in vijf rondes per jaar verdeeld worden.

De site van het UWV, waar je het budget kan aanvragen, raakte overbelast. Mensen bleven uren in digitale wachtrijen steken.

Nieuwe regels moeten nog vastgesteld worden

Eerder dit jaar werd bekend dat het kabinet de STAP-regeling bij wijze van bezuiniging weer afschaft en dat de regels voor de rest van dit jaar worden aangepast. Daarom zit in het potje dat vandaag verdeeld werd geen 34 miljoen euro, maar 20 miljoen euro.