Nederlands frisdrankbedrijf in Deense handen na verkoop door Heineken

Heineken neemt afscheid van de Nederlandse Pepsi-bottelaar Vrumona. De bierbrouwer wil zich meer richten op bieren in plaats van de zoete Vrumona-drankjes. Een Deens frisdrankbedrijf koopt het onderdeel over.

Voor 300 miljoen euro koopt het Deense Royal Unibrew de frisdrankdochter. Voor de rest van Europa zorgt dat bedrijf al voor de flesjes van PepsiCo. Alleen in Nederland deed Vrumona dit.

De 325 banen bij Vrumona in Bunnik blijven gewoon bestaan, laat het bedrijf weten. De groeiambities moeten nog met de nieuwe eigenaar besproken worden, meldt een woordvoerder. Vrumona heeft onder meer drankjes als Royal Club, Sisi en 7 Up onder zijn vleugels.

"Met de verkoop van ons frisdrankconcern in Nederland kunnen we nog steviger inzetten op innovatie en groei in de voor ons zo vertrouwde biermarkt", zegt Heineken-directeur Hans Böhm.