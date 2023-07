Europa overweegt uitzondering voor Russische bank omwille van graandeal

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Europese Unie overweegt een Russische bank weer toegang te geven tot het wereldwijde financiële systeem. Die stap is nodig om de graandeal te redden.

Het voorstel komt uit Moskou, schrijft Financial Times . In het plan zou de Russian Agricultural Bank een dochteronderneming oprichten om betalingen af te handelen die te maken hebben met de graanexport.

De dochteronderneming zou toegang krijgen tot het wereldwijde SWIFT-betalingssysteem. Rusland is als onderdeel van het sanctiepakket tegen het land uit dat systeem gegooid. Sinds de oorlog in Oekraïne staat de graanexport uit dat land via de Zwarte Zee onder druk.