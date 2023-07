Tesla verkoopt recordaantal auto's voor lagere prijzen

Delen via E-mail

Autofabrikant Tesla heeft met de verkoop van 466.140 auto's een geslaagd tweede kwartaal achter de rug. Dat is 83 procent meer dan een jaar eerder.

In de periode van april tot en met juni steeg de verkoop met 10 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder ging de verkoop door het dak.

De voertuigen daalden in het voorjaar meerdere keren in prijs. Zo zagen consumenten die onder de inflatie gebukt gingen toch kans om een elektrische auto aan te schaffen, ook in delen van Azië. Sommige auto's zijn zo'n 5.000 dollar (ongeveer 4.580 euro) goedkoper geworden.