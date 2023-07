Laatste kans op 1.000 euro voor scholing met ruime keuze uit opleidingen

Vandaag om 10.00 uur gaat het loket voor het STAP-budget in de huidige vorm voor het laatst open. Daarna worden de regels aangepast, maar het is nog niet bekend hoe precies. Na dit jaar stopt de regeling helemaal.

Sinds maart vorig jaar kan iedereen die dat wil van de overheid 1.000 euro tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Het moet wel om een erkende opleiding gaan, maar verder is de keuze uit cursussen en scholing vrijwel onbeperkt.

De regeling kwam in de plaats van de belastingaftrek voor scholing, die volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet laagdrempelig genoeg was. Er kwam 218 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het STAP-budget. Al aan het begin ontstond er een run op de potjes, die in vijf rondes per jaar verdeeld worden.