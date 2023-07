Woonbond wil meer sociale huur en miljarden extra voor nieuwbouw

Delen via E-mail

Het kabinet wil voor 2030 ruim 900.000 woningen gebouwd hebben. Daarvan zouden er 350.000 sociale huur moeten worden, vindt de Woonbond die de belangen van huurders behartigd. En niet 250.000, zoals nu is afgesproken met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de woningcorporaties. Daarnaast wil de bond dat er miljarden extra geïnvesteerd worden in nieuwbouw.

De Woonbond was zelf ook betrokken bij de prestatieafspraken die vorig jaar zijn gemaakt. De bouw van huizen gaat op dit moment nog moeizaam. Dat komt onder meer door de gestegen rente, hogere bouwkosten, de stikstofproblematiek en afwachtende grondeigenaren.

Komende week vindt een Kamerdebat plaats. De Woonbond is in het kader daarvan met een actieplan gekomen dat moet zorgen voor betaalbare huur- en koopwoningen. Naast meer sociale huur moet er bijvoorbeeld een bouwplicht komen voor ontwikkelaars aan wie een omgevingsvergunning is verstrekt, maar die wachten met bouwen.