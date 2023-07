Analyse activistengroep: Shell handelt nog altijd in Russisch gas

Olie- en gasconcern Shell handelt nog altijd in Russisch gas, hoewel het bedrijf had toegezegd daarmee te stoppen. Dat meldt activistengroep Global Witness, die gegevens over grondstoffenhandel heeft geanalyseerd.

Het gaat om de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland, waar Shell volgens de analyse vorig jaar in bijna één op de acht gevallen bij betrokken was. Global Witness stelt dat slechts drie bedrijven meer Russische lng verhandelden dan Shell, waarvan twee uit Rusland afkomstig zijn. Dat zijn Yamal en Sakhalin Energy.

Volgens de activistenorganisatie kocht Shell bij deze bedrijven direct dan wel indirect lng in. Het derde bedrijf dat meer gas verhandelde, is TotalEnergies. Veel lng afkomstig van TotalEnergies kwam via Yamal terecht bij Shell, concludeert Global Witness.

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne meldde Shell nog dat het zich "gefaseerd" zou terugtrekken uit Rusland. Een maand later meldde het concern dat het was gestopt met het aankopen van lng, maar dat het nog wel "enkele contractuele langetermijnverplichtingen" had.

Die boodschap wordt ook nu herhaald door een woordvoerder, die de data van Global Witness niet bevestigt. "Dit is volledig in overeenstemming met de sancties en de geldende wet- en regelgeving van de landen waarin wij opereren. Daar zijn we duidelijk over geweest", voegt hij toe.