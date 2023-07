Voormalig FrieslandCampina-baas begint als nieuwe topman bij Unilever

De Britse was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft weer een Nederlander aan het roer. Hein Schumacher is per 1 juli aangetreden als de nieuwe topman van het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum.

Schumacher was tot eind april topman van zuivelbedrijf FrieslandCampina. Zijn nieuwe functie bij Unilever werd in januari dit jaar aangekondigd. Hij was sinds vorig jaar al commissaris bij Unilever en werkte jaren terug ook al bij het bedrijf.

De nieuwe topman liet bij zijn aanstelling weten dat Unilever "een sterk merkportfolio" heeft, en dat hij duidelijke groeikansen ziet voor het concern. Ook wil hij zich ervoor inzetten "om de bedrijfsprestaties naar een hoger niveau te tillen".

Schumacher volgt bij Unilever de Brit Alan Jope op, die vorig jaar aangaf met pensioen te gaan.

Mislukte poging tot overname farmaceutisch bedrijf

De aankondiging van het vertrek van Jope volgde op de mislukte poging van Unilever om de consumententak van de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) voor miljarden over te nemen. Dat bedrijf maakt onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta.

Het overnameplan kreeg veel kritiek van aandeelhouders. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei stemde een meerderheid van de aandeelhouders van Unilever uit onvrede ook tegen de beloning voor Jope. Unilever beloofde in gesprek te gaan met kritische aandeelhouders.