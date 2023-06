Pantheon in Rome gaat miljoenen bezoekers om entreegeld vragen

Wie vanaf volgende week het Pantheon in Rome bezoekt, moet 5 euro entreegeld betalen. Daarmee is de tweeduizend jaar oude kerk niet langer een gratis attractie.

Het Pantheon trekt jaarlijks miljoenen bezoekers en is een van de populairste bestemmingen in Rome. Op de dikke muren staat een koepel van ongewapend beton van 43 meter hoog. In het midden zit een rond gat.

70 procent van de inkomsten gaat naar de Italiaanse overheid, de rest is voor het bisdom in Rome. Kerkgangers hoeven niet te betalen.

De overheid wil meer winst maken met toerisme om het erfgoed te kunnen onderhouden. Er is geen ander land in de wereld met zoveel UNESCO-erfgoed.

Het gebouw is 27 jaar voor Christus gebouwd. Pas sinds 608 wordt het als kerk gebruikt. Het is onduidelijk waar het Pantheon oorspronkelijk voor bedoeld was. De naam betekent in het Grieks: gewijd aan alle goden.