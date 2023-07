Het nieuwe pensioen staat voor de deur, dit ga je ervan merken

Na twintig jaar soebatten komt er vandaag eindelijk een nieuw pensioenstelsel. Hierbij krijgen we allemaal persoonlijke potjes en veranderen pensioenen sneller op basis van beleggingsresultaten. Maar het is nog een overgangsfase. Stap voor stap belandt iedereen in het nieuwe pensioenpotje.

Op 1 juli gaat het nieuwe pensioenstelsel in, maar tot begin 2028 is er sprake van een overgangsfase. Het huidige pensioen wordt dus niet meteen in miljoenen persoonlijke potjes gestopt. Er gaat in de komende jaren nog veel gebeuren.

"Bij pensioenfondsen zijn professionals vanaf vandaag druk bezig met hoe je pensioen overgaat naar het nieuwe stelsel en dat geldt ook voor de ondernemingsraad en de HR-afdeling op je werk", zegt pensioenadvocaat Theo Gommer.

"Zij moeten ervoor zorgen dat er vóór 2025 bij elk pensioenfonds een transitieplan ligt. Hierin komt wanneer er precies wordt verhuisd (in 2026, 2027 of 2028), op welke manier dat gebeurt en welk type regeling er wordt gekozen. Er is nog maar anderhalf jaar te gaan, en met de zomer en de Kerst in gedachten is er geen tijd te verliezen."

Voor pensioenopbouwende werknemers is het belangrijk om dit allemaal goed in de gaten te houden, vertelt Gommer. "Dan snap je tenminste wat er gebeurt. Het gaat om jouw uitgestelde salaris. Vraag dus ook alles na wat je niet begrijpt."

Wat er allemaal nog te gebeuren staat

Pensioenfondsen moeten op basis van een overleg tussen werkgevers en werknemers een keuze maken tussen twee regelingen. Eentje waarbij je beleggingsrisico's nadrukkelijk met z'n allen deelt en eentje waarbij je als werknemer iets meer te kiezen hebt over hoe er voor jou wordt belegd.

Gommer verwacht dat in bedrijfstakpensioenfondsen vooralsnog vooral de solidaire regeling wordt gekozen. Bij ondernemingspensioenfondsen (pensioenfondsen van één bedrijf) zal dat vaker voor de pensioenregeling met meer eigen keuze zijn.

Meer pensioen in je nieuwe potje

Voor 2025 ga je ook horen hoe de verhuizing van opgebouwd pensioen (ook wel invaren genoemd) in zijn werk gaat en wat dit voor jou betekent. In plaats van dat je nu een aanspraak op een deel van de totale pensioenpot hebt, wordt die pot straks verdeeld in allemaal persoonlijke potjes.

"In de komende periode hoor je hoe dit ongeveer zal uitpakken, dus ook of je in het nieuwe stelsel meer pensioenopbouw hebt. Het is de verwachting dat werknemers 5 tot 10 procent extra opbouw in hun potjes aantreffen, omdat pensioenfondsen in het nieuwe stelsel iets minder buffers aanhouden", zegt Gommer.

Dat er minder buffer wordt aangehouden, betekent wel dat je pensioen iets sneller stijgt bij goede beleggingsresultaten en iets sneller wordt gekort bij mindere beursjaren.

Hoe veertigers worden gecompenseerd

Bij de verhuizing en verdeling van de pensioenpot gaat een groep van met name veertigers er mogelijk wat op achteruit. Dit komt doordat zij in het oude stelsel als jongere een iets te hoge pensioenpremie hebben ingelegd. Ze profiteren door de stelselwijziging niet meer van een iets te lage pensioenpremie op latere leeftijd. Daarvoor zullen ze bij de overgang naar het nieuwe stelsel gecompenseerd worden.

Pensioenfondsen zullen richting 2025 bekendmaken hoe die compensatie wordt berekend. Wel kan de hoogte nog veranderen afhankelijk van rentestanden op het moment van de daadwerkelijke verhuizing.

Pensioenverhogingen komend jaar bescheidener

In de komende jaren zitten de meeste mensen nog in het oude pensioen, waarbij pensioenen zo veel mogelijk werden gecorrigeerd op basis van prijsstijgingen. Afgelopen winter gingen pensioenen soms wel met meer dan 10 procent omhoog.

Gommer verwacht komende jaarwisseling meer bescheiden verhogingen van 3 tot 5 procent. "Omdat de inflatie minder hoog is dan vorige winter, maar ook omdat pensioenfondsen richting de overstap naar het nieuwe stelsel iets voorzichtiger zijn met hun buffers."

Check je gegevens bij je pensioenfonds