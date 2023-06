Leraren op hbo's krijgen forse loonsverhoging tot 14 procent

Delen via E-mail

Leraren op hbo's gaan flink meer verdienen. Volgens vakbonden CNV en FNV is er een principeakkoord over loonsverhogingen die oplopen tot 14 procent voor de lagere inkomens.

Leraren kunnen een hogere loonschaal krijgen en er is ook een eenmalige uitkering van 833 euro.

Verder is afgesproken om bij het aanvullende geboorteverlof de vergoeding van 70 procent van het inkomen aan te vullen tot 100 procent van het salaris. Ook zijn er afspraken gemaakt over werkdruk en kortere werkweken voor senioren.

In het basis- en voortgezet onderwijs is een dergelijke loonsverhoging nog ver weg. Scholen zeggen maar 5 procent te kunnen bieden, maar daar nemen leraren geen genoegen mee. Dus wordt er in oktober een stakingsdag gepland.