Benzinepompen leeg door hamsteraars, topdrukte voor tankwagens

Automobilisten tanken nog snel voordat brandstofprijzen zaterdag omhoogschieten door de hogere accijns. Daardoor is het al veel drukker dan op een normale vrijdag en raken hier en daar benzinepompen leeg. Maar chauffeurs van tankwagens maken overuren om elk pompstation van nieuwe brandstof te voorzien.

Op verschillende plekken in het land raken benzinepompen leeg door de extra drukte. Een voorbeeld hiervan is een Shell-pomp in Groningen, die vrijdagochtend al was leeggetankt.

"Het is al sinds dinsdag drukker dan normaal, maar vandaag komen 50 procent meer mensen tanken. Ik verwacht dat dit later vandaag nog wel verder oploopt", zegt Erik de Vries, directeur van branchevereniging NOVE. Hierbij is ongeveer de helft van de tankstations aangesloten.

De pomphouders die De Vries spreekt, zien ook wel wat automobilisten een extra jerrycan met benzine vullen. "Maar dat moet je niet met veel jerrycans doen. Het is onveilig."

Om middernacht gaan de prijzen omhoog

De Vries verwacht dat het tot laat op de avond druk blijft. "Want klokslag 12.00 uur zullen veel tankstations een andere prijs met hogere accijns gaan rekenen." Per 1 juli komt er 17 cent belasting per liter benzine en 12 cent per liter diesel (inclusief btw) bij.

"Niet honderden, maar tientallen pompen zullen vandaag leeg raken", vermoedt De Vries. Maar volgens hem worden ze in veel gevallen weer snel gevuld. "Er zijn extra tankwagens ingezet en vrachtwagenchauffeurs maken tot laat in de avond overuren om elke pomp bij te vullen. En morgen ook weer."

Tankstations proberen snel bij te vullen

Tankstations en brandstofleveranciers doen er alles aan om alle pompen gevuld te houden. Sommige tankstations hebben al extra vulmomenten gepland en de hoeveelheid beschikbare benzine wordt zoveel mogelijk verdeeld, vertelt De Vries.

"Er zijn ook tankstations met een automatisch peilsysteem dat leveranciers een seintje geeft als pompen bijna leeg raken. Sommige pompen hebben geen vaste brandstofleveranciers hebben. Die kunnen nu wel eens misgrijpen als vaste klanten voorgaan."

'Rijd niet op je laatste druppel naar de pomp'

Hoewel hij denkt dat de lege pomp vaak maar tijdelijk is, adviseert De Vries automobilisten om niet op de allerlaatste druppel naar de pomp te rijden. "Het kan zijn dat je een lege pomp treft. Al zijn er vaak wel tankstations in de buurt."