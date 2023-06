Gronings gasveld moet dit jaar écht potdicht, vindt toezichthouder

Het kabinet moet het Groningengasveld niet in twee stappen sluiten, maar in één keer. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens de toezichthouder is het belangrijk om onzekerheid bij burgers weg te nemen.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw wil dat dit najaar wordt gestopt met het laatste beetje gaswinning uit het Groningengasveld. Maar dat voor de zekerheid het gasveld pas écht gesloten wordt in oktober 2024. Dat maakte hij eerder in juni bekend.

Idee is dat het gasveld nog beschikbaar zou kunnen zijn voor een hele strenge winter en problemen met gasvoorraden in de opslagen.

Maar het SodM wil daar niet aan. Die adviseert dat het gasveld op 1 oktober 2023 echt helemaal sluit.

Extra onzekerheid na vertraagde schadeafhandeling

De toezichthouder wijst op problemen rond de schadeafhandeling en versterking van huizen die getroffen zijn door aardbevingen. Die lopen achter en laten te lang op zich wachten, terwijl er nieuwe schade ontstaat omdat aardbevingen ook na de gaswinning blijven komen.

"Door de energiecrisis komt hier ook nog onzekerheid over extra inzet van het Groningengasveld bij. Dit alles werkt bij een deel van de inwoners door naar de gezondheid."

Het SodM doelt hier op eerder onderzoek dat uitwijst dat een deel van de bewoners met meervoudige aardbevingschade stress-gerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelt, waaraan mensen zelfs vroegtijdig kunnen overlijden. De toezichthouder wil dat de staatssecretaris die extra onzekerheid dus wegneemt.