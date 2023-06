Prijzen stijgen vrijwel overal in Europa minder hard dan vorige maanden

In bijna alle EU-landen zijn de prijzen in juni op jaarbasis minder hard gestegen dan in de maand ervoor. De gemiddelde inflatie is 5,5 procent, waar dat vorige maand nog 6,1 procent was. In april was het percentage zelfs nog iets hoger dan in mei.

Dat het gemiddelde prijspeil minder hard stijgt, komt vooral doordat energie minder duur is dan een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Boodschappen zijn juist wel fors duurder dan in juni 2022. Dat geldt ook voor diensten. Daaronder vallen bijvoorbeeld een horecabezoek, telefoonabonnement of vakantie.

Volgens de Europese meetmethode bedraagt de inflatie in Nederland 6,4 procent. Daarmee is ons land een middenmoter in de EU.

Dit komt vooral doordat de prijzen in Oost-Europese landen als Slowakije, Kroatië en Letland harder oplopen dan hier. Maar in de meeste West-Europese landen stijgen de prijzen juist minder hard dan bij ons.

Duitsland is een uitzondering. Onze oosterburen krijgen deze maand een inflatie van 6,8 procent voor hun kiezen. Duitsland is ook het enige EU-land waar de inflatie deze maand hoger is dan in mei.