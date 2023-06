Chinees reisbureau betaalt medewerkers duizenden euro's om kinderen te krijgen

Werknemers van het Chinese bedrijf Trip.com krijgen duizenden euro's van hun baas als ze een kind krijgen. Daarmee wil het reisbureau, dat ook in Nederland actief is, zijn medewerkers stimuleren om kinderen te krijgen in strijd tegen de vergrijzing in China.

Wie een kind krijgt, ontvangt van Trip.com de eerste vijf jaar 1.270 euro per jaar. Het bedrijf verwacht ongeveer 1 miljard yuan (126 miljoen euro) kwijt te zijn aan de maatregel.

China kende tussen 1980 en 2015 de eenkindpolitiek, wat betekende dat ouders in de meeste gevallen niet meer dan één kind mochten krijgen. Dit moest de groei van de toch al grote bevolking (nu zo'n 1,4 miljard mensen) een halt toeroepen.

Dat lijkt te zijn gelukt, alleen zorgt het er wel voor dat de Chinese bevolking de komende decennia flink vergrijst. Dit kan grote economische gevolgen hebben, omdat de werkende bevolking slinkt. Sommige experts zeggen dat China hierdoor eerder oud wordt dan dat het rijk wordt.

Trip.com-topman James Liang vindt dat jongeren gestimuleerd moeten worden om kinderen te krijgen. Hij denkt dat geld daarbij helpt. Veel jonge stellen kiezen er onder meer vanwege financiële redenen voor om kinderloos te blijven. Trip.com is het eerste bedrijf dat zo'n stap neemt.