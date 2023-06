Valt de inflatie hoger of juist lager uit? Nieuwe berekening wekt verwarring

Statistiekbureau CBS heeft bij het bepalen van de inflatie in juni een andere rekenmethode gebruikt. Het inflatiecijfer lijkt opeens hoger dan het cijfer volgens de vorige rekenmethode. Maar het inflatiecijfer van vorig jaar is juist lager met de nieuwe methode. Hoe kan dat?

In de oude methode keek het CBS alleen naar energietarieven die consumenten betaalden als ze een nieuw contract afsloten. Maar die tarieven liepen door de hoge gasprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne juist sterk op, terwijl geen rekening werd gehouden met huishoudens die een doorlopend contract hadden met veel lagere tarieven. In beide gevallen gaat het om zowel vaste als variabele contracten.

In de nieuwe methode wordt meer rekening gehouden met de verschillende prijzen die mensen betalen. Het CBS begon het onderzoek naar lopende contracten begin vorig jaar. En daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders een doorlopend contract heeft. Dat moet een realistischer beeld geven van de werkelijke inflatie. Er zijn bovendien meer Europese landen die deze methode gebruiken.

De nieuwe methode leidt wel tot een statistische breuk van twaalf maanden. Vanaf juni tot en met mei volgend jaar zijn de prijsstijgingen gebaseerd op een vergelijking tussen de nieuwe en de oude methode.

De hoge inflatiecijfers van de voorgaande maanden worden dan ook niet aangepast. Dat leidt namelijk tot te veel onzekerheid onder consumenten. "En daarom gaan we de cijfers dus niet aanpassen, maar dat betekent niet dat de oude meetmethode niet goed is", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Inflatie is een ingewikkeld onderwerp. Het is heel complex en voor veel mensen verwarrend."

Meetmethodes wel vaker aangepast

Het CBS besloot daarom een extra toelichting te geven waarom de nieuwe meetmethode is ingevoerd. "We passen meetmethodes wel vaker aan en hadden dit ook stilletjes kunnen doorvoeren. Maar juist omdat er zoveel speelt rond dit thema, zijn we hier zo transparant mogelijk over geweest", zegt Van Mulligen.

De prijzen in ons land stegen afgelopen jaar in september naar een recordniveau van 14,5 procent. Dit cijfer was veel lager geweest als de nieuwe meetmethode eerder was ingevoerd, namelijk 7,8 procent. Vanaf november 2022 zou de inflatie juist hoger zijn uitgekomen tot boven de 10 procent. Gemeten over een langere periode zit er volgens het CBS geen verschil in de uitkomsten van beide rekenmethodes. De stijgende energieprijzen zijn dan namelijk ook doorberekend in de lopende contracten.

Veel ophef en onzekerheid

De torenhoge inflatie in ons land leidde vooral vorig jaar tot veel onzekerheid en ophef. Het kabinet komt huishoudens inmiddels tegemoet met een aantal steunmaatregelen om het koopkrachtverlies te beperken.