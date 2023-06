ASML mag vanaf september minder chipmachines aan China verkopen

Fabrikant van chipmachines ASML krijgt vanaf september nieuwe regels opgelegd voor de handel met China. Vanaf dat moment mag het Veldhovense bedrijf nog minder machines aan de Chinezen verkopen dan nu.

De Amerikanen hebben stevige druk uitgeoefend op Nederland om de regels in te voeren. Ze zijn verwikkeld in een geopolitieke strijd met China en vrezen dat de Chinezen de technologie van ASML gebruiken voor defensieactiviteiten.

Dat de beperkingen eraan zaten te komen, was al bekend. Alleen de datum van invoering was nog niet duidelijk. Aanvankelijk leek het erop alsof de regels nu al in zouden gaan, maar het kabinet heeft dus gekozen voor invoering in september.