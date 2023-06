We houden in de winkel steeds vaker de hand op de knip

Nederlanders zijn de laatste tijd voorzichtiger met het doen van aankopen in winkels. Onder meer in supermarkten en kledingzaken houden we vaker de hand op de knip. Alleen door hogere prijzen blijft de omzet in veel winkels op peil.

De totale omzet van de detailhandel kwam vorige maand 4,6 procent hoger uit dan een jaar eerder. Maar het aantal verkochte producten daalde flink, met 5,8 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS over de maand mei.

Voedingszaken zoals supermarkten, bakkers en slagers hebben vorige maand gemiddeld 4,2 procent minder verkocht dan een jaar eerder. Wel steeg de omzet met 8,4 procent. Dat komt doordat de prijzen flink hoger zijn dan vorig jaar. Boodschappen zijn nu bijvoorbeeld 12,6 procent duurder dan een jaar terug.

Ook bij winkels die geen eten en drinken verkopen geven we minder uit. Bij deze zogeheten non-foodwinkels, zoals meubelverkopers, schoenenwinkels en elektronicazaken, kochten we 7,5 procent minder artikelen dan vorig jaar.