Goedkopere energie zet een rem op de prijsstijging in juni

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De prijzen van goederen en diensten zijn deze maand gemiddeld 5,7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee is de inflatie minder hoog dan vorige maand, toen die op 6,1 procent uitkwam.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Dat prijzen minder hard zijn gestegen, komt vooral doordat energie 16,3 procent goedkoper is geworden.

Gas en stroom waren vorig jaar erg duur door het wegvallen van Russisch aardgas. Maar sinds afgelopen zomer zijn de energieprijzen gestaag gedaald en dat is terug te zien in de inflatiecijfers. Ook zijn we aan de pomp minder kwijt dan vorig jaar.