Drukte bij benzinepomp: we tanken nog gauw voordat de prijzen zaterdag stijgen

Automobilisten grijpen nog gauw hun kans nu een volle tank benzine of diesel zaterdag enkele euro's duurder wordt. Want we gaan weer meer accijns betalen bij een tankbeurt. In de jacht op de nog goedkopere brandstof ontstaan er rijen bij tankstations en raken pompen mogelijk al leeg.

Het kabinet draait een tijdelijke accijnsverlaging in twee stappen terug. Op zaterdag 1 juli wordt 1 liter benzine 17 cent duurder en 1 liter diesel bijna 12 cent. Op een volle tank kan het zo 5 à 10 euro schelen. En dus gaan automobilisten nog massaal voor het weekend tanken.

Bij verschillende tankstations wordt sinds dinsdag al meer getankt. Donderdag begon het echt druk te worden. "Er werd al 10 tot 20 procent meer getankt dan normaal", vertelt Erik de Vries, directeur van de branchevereniging voor pomphouders en brandstofvervoerders NOVE. "Het is fijn dat mensen alvast iets eerder hebben getankt, dat scheelt weer op vrijdag." Volgens De Vries hebben pomphouders gepromoot om al eerder in de week te komen tanken.

Ook bij het tankstation van Ewout Klok in Hoogeveen begon het donderdag drukker te worden. "Je merkt echt dat mensen bewust alvast gaan tanken. Af en toe ontstonden er al rijen, maar het loopt nog goed door", zegt Klok, die tevens voorzitter van belangenvereniging BETA is. "De echte drukte komt vandaag. Waarom dan pas? Het lijkt me iets psychisch, zoals je allemaal met Tweede Paasdag naar IKEA gaat."

'Op is op, maar we zien toe op jerrycans'

Klok heeft vandaag extra kassapersoneel en een verkeersregelaar ingeschakeld voor het geval dat. En er wordt vaker nieuwe brandstof bijgeladen om te voorkomen dat pompen voor het einde van de dag leeg raken.

"Dat wordt een uitdaging voor de brandstoftransporteurs, want alle pomphouders willen bijgevuld worden." Klok kan niet helemaal uitsluiten dat de pompen zaterdag leeg raken. "We hebben ons goed voorbereid en op een gegeven moment is het op is op."

Echt hamstergedrag probeert Klok tegen te gaan. "We zien erop toe dat mensen niet een auto of busje volladen met jerrycans met goedkopere brandstof. Je tank is goed beveiligd, maar een auto vol jerrycans is levensgevaarlijk."

Brandstofprijzen in juni amper gestegen

Het was de verwachting dat de brandstofprijzen in de dagen voor de accijnsverhoging flink zouden oplopen, mede voorsorterend op de drukte aan de pomp. Maar dat valt mee. Sinds begin juni is de adviesprijs van zowel 1 liter Euro 95 als 1 liter diesel met nog geen 2 cent gestegen. En diesel is vandaag zelfs 1 cent goedkoper dan gisteren.

"Pomphouders hebben de prijsverhoging niet vast eerder doorgevoerd, want het gaat alleen om de belasting. En dat heeft ook geen zin. Onze klanten zijn niet dom, dan gaan ze de volgende keer naar een ander."

De grote klap komt dus waarschijnlijk in het weekend. Als de hogere accijns inclusief btw wordt meegerekend, betalen automobilisten dan weer evenveel als in het najaar van 2022. "Een meevaller is nog dat de olieprijs redelijk stabiel is", zegt De Vries.

Tanken in Duitsland en België weer aantrekkelijker

Hij zou liever zien dat het kabinet het beleid voor accijnzen beter afstemt op dat van buurlanden, want nu keert brandstoftoerisme weer terug.

Met de huidige prijzen loonde het amper om in Duitsland of België te gaan tanken. Diesel was in Nederland zelfs aanzienlijk goedkoper dan bij de zuiderburen.