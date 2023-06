Recordstijging in juni: 8,4 procent meer loon in nieuwe cao's

De lonen in nieuwe cao's zijn in juni met gemiddeld 8,4 procent gestegen en dat is een record. Daarmee stijgen de lonen harder dan de prijzen, want de inflatie bedroeg in mei 6,1 procent.

Ondanks de onrust en stakingen in veel sectoren worden toch veel cao's afgesloten. Deze maand ging het om 28 cao's voor 250.000 werknemers, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. "Er moeten nog een aantal cao-akkoorden worden verwerkt, dus het kan nog hoger uitvallen", zegt een woordvoerder.

Op jaarbasis gaan de lonen met gemiddeld 7,4 procent omhoog en dat is een ongekend hoge stijging. In de papierindustrie, industrie, voedingssector, groothandel, chemie, detailhandel en bij de overheid stegen de lonen het hardst.

Door de torenhoge inflatie staat de koopkracht van werknemers in verschillende sectoren al lange tijd onder druk. Ze kunnen met moeite hun energierekening betalen of komen aan het einde van de maand in de problemen.

In september vorig jaar was er zelfs sprake van een inflatie van 14,5 procent. Voor de vakbonden is dat een reden om tijdens de cao-onderhandelingen voor een forse looneis te gaan.

Loonstijging zwakt komende maanden af

In sectoren waar werknemers met koopkrachtverlies te maken hebben, zijn werkgevers nog steeds bereid om de portemonnee te trekken. Dat was afgelopen week het geval in cao-akkoorden voor de supermarkten, drogisterijketen Etos en de gehandicaptenzorg. De meer dan 500.000 werknemers kunnen rekenen op loonsverhogingen van minstens 10 procent.



Maar de AWVN verwacht dat de loonstijging in de tweede helft van dit jaar afzwakt. "De grootste stijging is nu wel voorbij, dat kan ook niet anders met deze recordniveaus. Daar komt bij dat de inflatie vanaf nu anders wordt gemeten. Verder heerst er bij veel bedrijven onzekerheid over de huidige economische situatie", zegt de woordvoerder.