Spaanse inflatie daalt als eerste onder 2 procent, Duitse prijzen stijgen hard door

In Spanje is de inflatie in juni gedaald tot 1,9 procent. Daarmee is het het eerste Europese land waar de inflatie onder de 2 procent is beland. Dat percentage is het streven van de Europese Centrale Bank (ECB).

Spaanse consumentenprijzen waren in juni dus 1,9 procent hoger dan in juni 2022. Dat is de laagste inflatie in het land in meer dan twee jaar tijd, blijkt uit voorlopige cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE.

De inflatie daalde onder meer doordat prijzen voor brandstoffen, energie en voedingsmiddelen minder hard stegen, meldt het INE.

De Spaanse overheid nam in de afgelopen maanden ook maatregelen om de inflatie enigszins te beperken. Daarbij ging het onder meer om een btw-verlaging op brood, melk, groente en fruit, een maximumverhoging van de huur en energiesteun.

In Europa is Spanje het eerste land waar de inflatie onder de 2 procent is beland. Die 2 procent is het heilige doel van de ECB, die dat als een gezond percentage ziet.

De ECB verwacht dat de inflatiebeperking in Europa als geheel veel langer duurt. Het percentage zou pas in 2025 onder de 2 procent belanden.

Inflatie elders veel hoger

In andere landen zijn de inflatiecijfers veel hoger. In Duitsland stegen de prijzen in juni nog met 6,8 procent, werd donderdag bekend. Dat is juist hoger dan de 6,3 procent in mei.

Daarnaast was in Italië de inflatie in juni 6,7 procent. In België daalt de inflatie wel, maar is die met 4,15 procent nog veel hoger dan in Spanje.