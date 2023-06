Twee Belgische kerncentrales blijven tien jaar langer open

België heeft een oplossing gevonden om twee kerncentrales langer open te kunnen houden. Het land wordt samen met energieleverancier ENGIE eigenaar van de reactoren, die nu tot 2035 openblijven. Dat is tien jaar langer dan gepland.

De ene kerncentrale staat in Doel, net over de grens bij Zeeland. De andere staat in Tihange, zo'n 40 kilometer van de Nederlandse grens bij Limburg. Eigenlijk zouden alle kerncentrales in België in 2025 sluiten, maar door de oorlog in Oekraïne stegen de energieprijzen heel hard. Het land besloot daarom toch langer door te gaan met kernenergie.