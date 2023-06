Ruim 63.000 werknemers van universiteiten krijgen 9 procent meer loon

Ruim 63.000 werknemers bij de veertien universiteiten in ons land krijgen een loonsverhoging van 9 procent. Verder kunnen zij rekenen op een eenmalige uitkering variërend van 1.200 euro voor de laagste schalen tot 800 euro voor de hoogste.

"Het is een goede zaak dat we nog voor de zomer dit akkoord hebben bereikt. Veel medewerkers kijken reikhalzend uit naar een loonsverhoging, zeker degene in de lagere schalen", zegt CNV-bestuurder Abhilash Sewgobind.

"Met dit akkoord kunnen we de koopkracht voor de werknemers op peil houden. De afspraken over de tijdelijke contracten zijn ook zeer welkom. We hebben een grote stap kunnen zetten om meer mensen vast in dienst te krijgen."