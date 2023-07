Wat betekent de verkoop van bijna 7.000 huurwoningen voor Nederland?

Delen via E-mail

Een Canadese vastgoedbelegger heeft eerder deze week 6.900 huurwoningen in Nederland te koop gezet. Wat betekent dit voor de huurders, en voor de Nederlandse huizenmarkt?

Meestal gaan dit soort verkopen van belegger tot belegger, ziet econoom Sophie Kraaijeveld van ING. Een andere optie is dat een woningcorporatie een deel van de huizen overneemt. "De woningen van ERES liggen verspreid over heel Nederland en een woningcorporatie kan alleen huizen kopen in de eigen regio. Dan zou je dus meerdere kopers krijgen", zegt Kraaijeveld.