Nieuwe regels maken online opzeggen makkelijker en deurverkopen moeilijker

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het opzeggen van een online abonnement moet makkelijker worden, verkopen aan de deur moeten aan banden worden gelegd en mogelijk komen er strengere regels voor telemarketing. Dit moet consumenten beter beschermen tegen dubieuze praktijken.

Dat meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) donderdag. Ook wil ze meer regels voor duurzame claims van bedrijven en voor aanbiedingen die voorbijkomen tijdens het gebruiken van een app of het spelen van een game. Deze laatste twee punten moet het kabinet via de Europese Unie afdwingen.

De aankoop aan de deur wordt voortaan pas definitief als de klant op een later moment schriftelijk akkoord gaat, bijvoorbeeld via e-mail. Tekent hij die schriftelijke bevestiging niet, dan zit de klant nergens aan vast.

Die verplichting is er nu al bij telemarketing. Maar de minister betwijfelt of bedrijven die regels correct toepassen. Daarom wil ze met de sector in gesprek gaan hierover. Mogelijk volgen daarna extra maatregelen.