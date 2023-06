Vorig jaar minder pakketjes verstuurd na jaren van toename

Het aantal pakketjes dat we versturen is vorig jaar wat afgenomen. Dat hangt samen met de heropening van winkels na de coronapandemie, waardoor we weer zelf naar de winkel konden. Toch versturen we nog veel meer pakketjes dan in 2019.

Bedrijven en consumenten verstuurden vorig jaar 611 miljoen pakketten, blijkt uit de Post- en Pakketmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vergeleken met de 399 miljoen pakketjes in 2019 betekent dat een stijging van ruim 53 procent.

Toch lijkt de piek achter ons te liggen. In 2021 verstuurden we namelijk nóg meer pakketten: 654 miljoen. In dat jaar waren de winkels gedeeltelijk dicht door de lockdowns, waardoor we vaker waren aangewezen op webwinkelen.

Vorig jaar werden de coronamaatregelen afgebouwd. Het aantal verstuurde postpakketten zakte toen met 6 procent. Bijna drie kwart van de afname werd veroorzaakt doordat bedrijven minder naar consumenten stuurden. In plaats daarvan verstuurden bedrijven vorig jaar iets vaker brievenbuspakjes.

Brievenbuspost komt wel te vaak te laat aan, ziet ACM. De toezichthouder ontving regelmatig berichten van consumenten bij wie de post niet of te laat was bezorgd. Ruim negen van de tien poststukken werden in 2022 op tijd bezorgd, terwijl dat wettelijk 95 procent moet zijn. ACM gaat daarom onderzoek doen naar postorderbedrijven als PostNL.