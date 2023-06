Ook in de Efteling dreigt een stroomtekort door overvol elektriciteitsnet

Pretpark de Efteling vreest dat een nieuwe attractie en een nieuw hotel straks niet vol kunnen draaien door een stroomtekort. De pretparkbeheerder heeft een nieuwe aansluiting aangevraagd, maar daarvoor is in Noord-Brabant een lange wachtlijst.

Daarvoor is uiteraard veel stroom nodig en dat moet komen via een nieuwe aansluiting. Maar bij netbeheerder Enexis is een lange wachtlijst en het is niet zeker of het pretpark op tijd een nieuwe stroomaansluiting krijgt, meldt Brabants Dagblad. Het gaat dan vooral om de wintermaanden, wanneer de opbrengst van zonnepanelen een stuk lager is.