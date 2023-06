Noren keuren voor miljarden euro's aan nieuwe olie- en gasprojecten goed

De Noorse regering geeft vergunningen af voor negentien nieuwe olie- en gasprojecten. Het gaat onder meer om velden onder de Noordzee. Door het wegvallen van de Russische toevoer van gas is Noorwegen nu voor West-Europa de belangrijkste leverancier.

Noorwegen is een belangrijke energieleverancier, met name van gas. Het land staat in de top tien van grootste leveranciers wereldwijd. Bij olie staat het in de top vijftien.