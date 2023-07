Wat doet en verdient een klimaatactivist?

Over deze rubriek In Wat verdient een... bespreken we een 'beroep' dat recent in het nieuws was - prominent of juist onopvallend, maar in ieder geval als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

"Steeds meer mensen sluiten zich bij ons aan, waardoor we steeds groter worden. Dat zorgt voor nog meer aantrekkingskracht", zegt Daan van Meurs, die binnen de organisatie deel uitmaakt van de kring Rotterdam. "Het heeft iets romantisch."

Extinction Rebellion - of XR, zoals de organisatie zichzelf ook noemt - staat voor geweldloze disruptie. "Met zoveel mogelijk mensen. Iedereen kan zichzelf XR noemen." Want iedereen die de waardes en principes van XR volgt, hoort erbij. "Steeds meer mensen beseffen dat er te weinig gebeurt met de klimaatcrisis, die in een stroomversnelling zit."

Niet iedereen die sympathiseert met de boodschap van XR sluit zich direct aan. "De supportersdemonstraties worden steeds groter", zegt Van Meurs. Vooral bij de blokkades van snelweg A12 is dat 'een ding' geworden. "Het gaat om mensen die wel willen meedoen, maar dan vanaf de zijlijn. Ze zitten niet op het asfalt, maar demonstreren wel. Die groep is wel twee keer zo groot als onze groep."

Trainingen in geweldloos actievoeren

Blokkeren lijkt de corebusiness van Extinction Rebellion. "We voeren actie op de plekken die ertoe doen, binnen het gehoor en zicht van de organisaties of bedrijven waartegen de actie gericht is", legt het XR-lid uit. Bij de A12 zijn dat de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken.

"Dertig tot veertig jaar demonstreren en handtekeningen verzamelen heeft weinig opgeleverd. Dus het was tijd voor iets anders." Er gaat veel tijd zitten in al dat actievoeren. En XR is inmiddels zo groot dat het bijna een professionele organisatie is.

Niet alleen moeten de acties georganiseerd worden, er is ook juridische en logistieke ondersteuning en er worden trainingen in geweldloos actievoeren gegeven, om maar wat te noemen. Sommige functies vragen zoveel tijd en energie dat ze volgens XR dan ook niet meer uitsluitend door vrijwilligers ingevuld kunnen worden - naast hun reguliere baan.

"Ik ben er zeker 20 tot 25 uur per week aan kwijt", zegt Van Meurs, die dit als vrijwilliger doet. Maar als het echt niet anders kan, worden taken aan een zzp'er uitbesteed. "Die worden tot dusver altijd binnen de beweging gevonden." Voor die klussen staat dan een vergoeding van 14 euro per uur, exclusief btw. "Het aantal uur voor de opdracht wordt doorgaans gemaximeerd op 24 uur per week."

Vorig jaar kwam ruim 400.000 euro binnen

De inkomsten van Extinction Rebellion bestaan voornamelijk uit donaties en giften van particulieren. Vorig jaar ging dat om 312.319 euro. Bedrijven steunden de doelen van XR met 16.650 euro en organisaties zonder winstoogmerk leverden een bijdrage van 77.569 euro. Er kwam in totaal 406.538 euro binnen via de Stichting Vrienden van XR.