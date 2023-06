Vaste zorgwerknemers krijgen bij het kiezen van diensten voorrang op zzp'ers

Werknemers met een vaste baan krijgen bij de verdeling van diensten steeds vaker voorrang op zzp'ers. Zo is de voorrang voor sociaal werkers en medewerkers in de gehandicaptenzorg vandaag opgenomen in nieuwe cao's. Ook in de verpleegzorg mag vast personeel eerder kiezen dan zelfstandigen.

Vakbonden maken dergelijke afspraken om ervoor te zorgen dat het werk in de zorgsector aantrekkelijk blijft voor huidige en toekomstige werknemers.

Met name in die sector was de kritiek dat zzp'ers door personeelstekorten zo gewild zijn, dat ze geen nacht- en weekenddiensten hoeven aan te nemen. Deze minder gewilde diensten zouden daardoor bij de vaste werknemers terechtkomen.

"Vaste werknemers hebben voortaan de eerste keus bij de roosterplanning, waardoor niet langer alle gewilde diensten naar zzp'ers gaan", zegt Marco Dons van vakbond CNV, die betrokken was bij de cao voor sociaal werkers.

Eerder is die afspraak al gemaakt in de gehandicaptenzorg en de verpleeg- en thuiszorg. "Hiermee hopen we een einde te maken aan de cherrypicking van zzp'ers" zei FNV-bestuurder Bert de Haas vorige week.

Ook flinke loonsverhogingen bij sociaal werk en gehandicaptenzorg

Sociaal werkers krijgen in de nieuwe arbeidsovereenkomst ook een hoger loon. Tot 1 juli 2025 komt er 15 procent bij. Volgens Dons was die loonstijging hard nodig om de hoge inflatie het hoofd te bieden.