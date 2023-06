De vouwwagen is op de weg terug

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De oer-Hollandse vouwwagen is bezig aan een stille opmars. Het aantal vouwwagens is gestegen tot boven de 100.000. Samen met de caravan en de kampeerwagen bezit kampeerminnend Nederland nu meer dan 700.000 kampeervoertuigen.

De vereniging Kampeer en Caravan Industrie (KCI) turfde dat er in de afgelopen jaar 20 procent meer vouwwagens zijn verkocht. In tegenstelling tot caravans en kampeerwagens hebben die tenttrailers, zoals ze tegenwoordig ook wel worden genoemd, geen eigen kenteken.

Bijna 3.200 ervan werden verkocht in 2022. Daarmee is het totale vouwwagenpark voor het eerst boven de 100.000 uitgekomen. In Nederland rijden inmiddels ook ruim 180.000 kampeerauto's en nog eens 420.000 caravans rond.