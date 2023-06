Digitale euro: overal gebruiken, betalen via e-wallet en geen rente op je saldo

Betalen met een digitale euro moet overal in de eurozone mogelijk zijn. Gebruikers kunnen daarom straks bij commerciële banken een rekening openen voor de e-euro. Verder worden winkeliers verplicht de digitale munt te accepteren. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie dat woensdag is verschenen.

Europa werkt al enige tijd aan een digitale variant van de euro. Het heeft nu een eerste voorstel gedaan over hoe de e-euro vorm moet krijgen. Belangrijk daarin is dat de munt toegankelijk is voor iedereen.

Het plan is dat consumenten bij reguliere banken zoals ING en ABN AMRO een rekening voor digitale euro's kunnen openen. Voor deze rekening mogen de banken geen geld vragen. Daar staat tegenover dat je ook geen rente op je saldo krijgt. Voor wie geen bankrekening kan openen, bijvoorbeeld vluchtelingen, komt er een aparte instantie waar ze terecht kunnen.

Winkeliers moeten digitale euro accepteren

De beleidsmakers willen dat gebruikers straks overal terecht kunnen in landen die de euro als betaalmiddel hebben. Daarom worden winkeliers verplicht om de digitale munt te accepteren. Daar mogen ze wel een klein bedrag voor in rekening brengen, gelijk aan bedragen die ze nu al hanteren voor andere betaalmethoden. Een uitzondering komt er voor kleine winkeliers die nu ook alleen maar contant geld accepteren. Zij hoeven de e-euro niet te accepteren.

Qua betalingen denkt de EU aan een digitale portemonnee (een e-wallet). Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het via een app te doen, al dan niet via reeds bestaande apps van banken. Afrekenen met een bankpas behoort ook tot de opties. Dat moet dan niet alleen bij reguliere kassa's kunnen, maar ook bij webwinkels. Transacties tussen burgers onderling, zoals nu bijvoorbeeld via Tikkies gebeurt, moeten ook mogelijk zijn.

Verder vindt Brussel het belangrijk dat burgers ook offline kunnen afrekenen. Denk aan het betalen met een pas bij een betaalterminal van een supermarkt. Dit moet zorgen dat het bij een cyberaanval of een internetstoring nog steeds mogelijk is om af te rekenen. Verder hoopt Brussel dat dit het gevoel van privacy verbetert.

Zorgen over privacy

Over die privacy zijn veel zorgen. Critici vrezen dat de Europese beleidsmakers straks kunnen zien waaraan ze hun geld uitgeven en daarom restricties invoeren. Dus dat je bijvoorbeeld met de digitale euro geen alcohol, sigaretten of ongezond eten mag kopen. Brussel benadrukt dat het zeker niet van plan is om dergelijke beperkingen in te voeren. Mede daarom loopt het systeem van bankrekeningen en betalingen via commerciële banken en niet via de Europese Centrale Bank (ECB).

Brussel werkt al langer aan een ontwerp voor de digitale euro. Dit komt doordat elektronisch betalen, bijvoorbeeld met een pinpas of telefoon, steeds belangrijker wordt. Maar dat elektronische geld wordt uitgegeven door reguliere banken, de ECB geeft alleen het contante geld uit. Daardoor heeft Brussel steeds minder grip op het betalingsverkeer.

Ook de opkomst van cryptomunten speelt een rol, vooral doordat diverse andere landen, waaronder China, eveneens werken aan een eigen digitale munt. Verder speelt mee dat veel populaire betaalsystemen, bijvoorbeeld Visa, Mastercard of Apple Pay, niet in handen zijn van Europese bedrijven.

Invoering duurt nog minimaal vijf jaar

Er zijn experts die twijfelen of de invoering van een digitale euro wel een goed idee is. Zij wijzen erop dat de huidige betaalsystemen prima werken en dat een extra betaalmiddel helemaal niet nodig is. Daarnaast stellen ze dat een digitale euro nooit zoveel privacy kan bieden als cash.