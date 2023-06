Scholen vragen kabinet om mee te betalen aan extra loon voor docenten

Delen via E-mail

Leraren eisen een loonsverhoging van 12 procent en willen daarvoor in de herfst stakingen organiseren. De basis- en middelbare scholen willen de lonen wel verhogen, maar zien te weinig financiële ruimte. Daarom vragen ze of het ministerie van Onderwijs kan bijspringen.

Vorig jaar gingen de lonen van basisschoolleraren al met 10 procent omhoog om ervoor te zorgen dat ze niet minder verdienen dan hun collega's in het voortgezet onderwijs. Maar doordat de inflatie sinds de zomer van 2022 flink is opgelopen, vinden de docenten een extra loonsverhoging noodzakelijk.

"Met de lerarentekorten die er zijn, gaan we niet accepteren dat er geen inflatiecorrectie komt. Hoe krijgen we leraren en schoolleiders dan richting dit vak?", vraagt Thijs Roovers van onderwijsvakbond AOb zich hardop af.

De bonden kiezen bewust voor oktober, zodat de klassen het schooljaar normaal kunnen beginnen. Er komt geen demonstratie op het Malieveld. Waarschijnlijk worden acties op of nabij de scholen georganiseerd.

De scholen zijn het roerend met de looneis eens. "Het loon moet omhoog, net als in andere sectoren", benadrukt de PO-Raad, de branchevereniging van basisscholen, in een verklaring.

Maar er is nu onvoldoende financiële ruimte voor de loonsverhoging van 12 procent. Daarom hopen de scholen op een extra bijdrage van de overheid. "We hebben het kabinet gevraagd meer geld ter beschikking te stellen", laat de PO-Raad weten.

In de bijdrage die scholen van het Rijk krijgen, is rekening gehouden met een verhoging van ruim 5 procent in plaats van de verlangde 12 procent.