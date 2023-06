In Nederland gaan gemiddeld minder bedrijven failliet dan in de rest van de EU

In het eerste kwartaal van dit jaar was het aantal Nederlandse bedrijven dat over de kop ging gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode in 2015, terwijl het aantal faillissementen in de rest van de Europese Unie op hetzelfde niveau lag.

Dat meldt statistiekbureau CBS op basis van cijfers van Eurostat. Hoewel het aantal faillissementen lager ligt dan acht jaar geleden, nam het aantal bedrijven dat de deuren sloot in Nederland in de eerste drie maanden dit jaar sneller toe dan in de rest van de EU.

Er gingen 7 procent meer Nederlandse bedrijven failliet dan in het kwartaal ervoor. In de EU als geheel gingen in die periode 3 procent meer bedrijven failliet.

Het aantal faillissementen in de Nederlandse industriesector was in de eerste drie maanden van dit jaar vergelijkbaar met dat in de rest van de EU. In alle andere bedrijfstakken lag het aantal faillissementen in Nederland nog altijd op een lager niveau dan gemiddeld in de EU.

Dat de cijfers van andere landen in de EU zo verschillen van de Nederlandse cijfers, komt voornamelijk door de verschillende maatregelen die de landen namen tijdens de coronacrisis. In Nederland kregen bedrijven veel steun. Daardoor daalde het aantal faillissementen tijdens de pandemie hier naar een historisch laag niveau, terwijl het in de EU als geheel juist steeg.