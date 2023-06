Lonen stijgen flink door ondanks advies om gas terug te nemen

De loonafspraken aan de cao-tafels blijven aan de hoge kant. Binnen een week hebben meer dan 500.000 werknemers van supermarkten, drogisterijketen Etos en aanbieders van gehandicaptenzorg er minstens 10 procent bij gekregen. Het advies om gas terug te nemen lijkt aan dovemansoren gericht.

"De grote loonstijgingen zien we vooral terug in de nieuwe cao's. Als we naar het totaalplaatje kijken, is de loonstijging kleiner", zegt econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO. "Bovendien zijn er grote verschillen tussen sectoren."