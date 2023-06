Pizzarel in New York over veronderstelde milieumaatregel

Inwoners van New York hebben zich de afgelopen dagen druk gemaakt over het voortbestaan van de in oven gebakken pizza in de stad. Ze dachten dat de pizza zou verdwijnen, maar hebben een nieuwe maatregel gewoon verkeerd begrepen.

In de stadscourant, waarin officiële bekendmaking van de stad gepubliceerd worden, van vrijdag stond dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan hout- of kolenovens die vóór mei 2016 geïnstalleerd zijn.

Restauranthouders schreeuwden direct moord en brand om de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat de stad erom dat de regels voor alle restaurants gelijkgetrokken worden. De ovens van na 2016 moeten namelijk al aan bepaalde eisen voldoen. Bij de ovens van nog geen honderd pizzabakkers zou dat niet het geval zijn.

Op sociale media deden direct verhalen de ronde dat New York de pizza in de ban wil doen omwille van het milieu. Maar dat ligt dus iets genuanceerder. De maatregel wordt vooral genomen om de gezondheid te beschermen van degenen die het dichtst bij het vuur staan, schrijft CNN.