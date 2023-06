Kassabon wordt door plastictoeslag weer wat langer

De kassabon in de supermarkt wordt weer een stukje langer. Vanaf zaterdag staat daar ook de nieuwe plastictoeslag op. Maar of dat helpt bij het terugdringen van de plastic afvalberg is nog maar de vraag.

Het is nog niet bekend of supermarkten de nieuwe toeslag gaan doorberekenen in de prijzen. En zo ja, met hoeveel. Daarnaast is het ook nog maar de vraag of we dat als consument wel doorhebben.

"Mensen letten daar niet echt op. Als er een paar cent bij komt, zal het ons niet snel opvallen, omdat de prijzen al een hele tijd stijgen", zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels.

Met ingang van 1 juli mogen horeca, kiosken, supermarkten en speciaalzaken geen eten en drinken meer in plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik verkopen, zonder daar een toeslag voor te rekenen. Het gaat dan om eten en drinken dat je meteen kunt nuttigen, waarbij het risico dat het plastic op straat belandt groot is.

In een gemiddelde supermarkt krijgen honderden producten op een assortiment van vijftien- tot twintigduizend producten te maken met de plastictoeslag. Hoe hoog de toeslagen zullen zijn, is nog afwachten; de supermarkten houden de lippen stijf op elkaar. Ze mogen de hoogte van de toeslagen zelf bepalen én het geld houden.

De richtlijn van de overheid is 5 cent voor bakjes met een eenpersoonsportie groente, fruit, yoghurt, beleg of saus. Voor een maaltijd is dat 50 cent en voor een beker 25 cent. Een herbruikbaar alternatief aanbieden is een optie om onder een toeslag uit te komen. Maar dat zal in supermarkten niet snel gebeuren.

Niet gemotiveerd om ellenlange kassabon te bekijken

Volgens consumentenpsycholoog Wessels draagt een toeslag alleen bij tot bewustwording als die duidelijk vermeld wordt op de schapkaart. De prijs bij het product is dé plek om iets met de consument te communiceren. "Het moment waarop je een afweging maakt, is wanneer je voor het schap staat om iets te kopen."

Of ook de kassabon bijdraagt tot de bewustwording van de consument is de vraag. Sinds twee jaar staat het statiegeld op kleine flesjes erop, sinds een paar maanden het statiegeld op blikjes. Daardoor wordt het een onleesbaar geheel.

"Of je de bon bekijkt, hangt af van drie dingen. Ben je gemotiveerd om het te doen? Heb je de capaciteit? En heb je de gelegenheid?" Bij de meeste mensen mist volgens de psycholoog de motivatie al. "Die denken: het zal wel."