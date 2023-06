Score-winkels blijven na faillissement open in hoop op doorstart

De ruim vijftig winkels van Score blijven na het faillissement van afgelopen vrijdag voorlopig open. Ondertussen zijn er al partijen die de kledingwinkels mogelijk willen overnemen. Het personeel hoeft niet te vrezen voor z'n loon.

Score werd vrijdag failliet verklaard. De winkels hadden in de afgelopen jaren te kampen met teruglopende verkopen, mede door de coronalockdowns. Spijkerbroekenmerk Chasin, dat van dezelfde eigenaar is, valt onder hetzelfde faillissement.

Voorlopig zijn de Score-winkels gewoon open en is personeel aangemeld bij het UWV, zodat het gegarandeerd doorbetaald krijgt. Online bestellen is nu niet mogelijk.

Score begon in 1981 met een kledingwinkel in Apeldoorn en breidde in de decennia erna flink uit in Nederland en later ook het buitenland. Een andere Nederlandse kledingketen, Scotch & Soda, ging in maart al failliet. Die maakte daarna een doorstart, waardoor de winkels open zijn gebleven.