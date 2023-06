Schatkist krijgt flinke knauw van accijnsverlaging op brandstof

De overheid is flink wat geld misgelopen door de accijnsverlaging op brandstof, die zaterdag weer deels wordt teruggedraaid. In het eerste kwartaal van dit jaar inde de overheid 255 miljoen euro minder accijns dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. De daling is geheel toe te schrijven aan de verminderde opbrengst van brandstofaccijns. In de eerste drie maanden van dit jaar kwam de totale accijnsopbrengst uit op 2,58 miljard euro. Een jaar eerder was dat 2,84 miljard euro.

"Het eerste kwartaal van 2022 was het laatste waarin we nog de hoge accijns moesten betalen", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Daarna koos de overheid ervoor die gebruikersbelasting te verlagen. Dat deed ze omdat de brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne fors opliepen.

In totaal kwam er in de eerste maanden van dit jaar 369 miljoen euro minder aan accijns op brandstof binnen. "Hogere opbrengsten op tabak en alcohol dempen dat effect enigszins", zegt Van Mulligen. Vooral de accijnsopbrengst op tabak was weer flink hoger. Die kwam uit op 673 miljoen euro in januari, februari en maart.

Een jaar eerder was dat over dezelfde maanden 625 miljoen euro. De accijnsopbrengst op sterkedrank en bier kwamen beide voor het eerst boven de 100 miljoen euro uit. Die van sterkedrank nipt, met 101 miljoen euro. Bier bracht 133 miljoen euro op voor de schatkist. "We drinken duidelijk meer bier, want hier is geen accijnsverhoging geweest."