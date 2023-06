Beschuit met muisjes moeilijk te krijgen door leveringsproblemen

Paniek bij aanstaande moeders en vaders: het kan nog weleens lastig zijn om te trakteren op beschuit met muisjes. Door leveringsproblemen ontbreken de roze, blauwe en gestampte muisjes in de schappen van de supermarkten.

"We zijn alweer op volle productiecapaciteit in onze fabriek in Utrecht. We verwachten dat de distributiecentra van supermarkten en andere zaken binnenkort van het product worden voorzien", meldt een woordvoerder.