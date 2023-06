Britse supermarkten zeggen niet te profiteren van hogere prijzen

De grote Britse supermarktketens ontkennen dat ze de prijzen extra verhogen voor eigen gewin. De bestuursvoorzitters van grootgrutters Tesco, Sainsbury's, Asda and Morrisons moesten dinsdag op het matje komen en zijn op de vingers getikt door Britse parlementsleden.

De bedrijven zeggen geen extra winst te hebben gemaakt door de prijzen te verhogen. Ze menen er alles aan gedaan te hebben om consumenten te beschermen tegen veel te hoge prijzen. "De concurrentie in de sector is groter dan ooit", zegt Kris Comerford van Asda.

Het leven in het Verenigd Koninkrijk was in mei 8,7 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Britse huishoudens hebben te maken met duurdere boodschappen. De koopkracht staat onder druk.

Vooral de hoge voedselprijzen droegen in mei bij aan de inflatie, blijkt uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS. Britten betalen 18,4 procent meer voor voedsel.

De Britse concurrentiewaakhond doet momenteel onderzoek naar de prijsstijgingen in de supermarkten. Politici, vakbonden en de gouverneur van de Britse centrale bank vragen zich al langer af waarom de prijzen van bepaalde producten niet net zo snel dalen als de prijs van bijvoorbeeld tarwe.



Zo is 1 kilo suiker 50 procent duurder dan een jaar eerder. Ook kaas, eieren, melk, aardappelen, brood en kip zijn flink in prijs gestegen.

Prijzen van producten verlaagd

Inmiddels zijn supers, waaronder Marks & Spencer en Waitrose, wel de prijzen van veel producten aan het verlagen. Daar leggen ze naar eigen zeggen geld op toe. Het gaat dan om alledaagse producten, zoals pasta, rijst, melk, boter, brood en cornflakes.